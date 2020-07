Le collectionneur

Quand Zinedine Zidane a pris la décision de revenir sur le banc du Real Madrid en milieu de saison dernière, beaucoup considérait cela comme un risque après tout ce qu'il avait déjà accompli avec le club.

Néanmoins, la légende française n'est pas une légende pour rien. Et son mental de gagnant lui a encore permis d'atteindre un nouvel objectif dans sa carrière au Real Madrid, et de remporter un nouveau titre sur le banc du club.

Ce jeudi, il a remporté sa seconde Liga en tant qu'entraîneur du club merengue, un onzième titre depuis son premier passage au Real Madrid lors de la saison 2015-2016.

En tout, Zidane a dirigé un total de 209 rencontres avec le Real Madrid, ce qui signifie qu'il a remporté un titre tous les 19 matches à Madrid. Des statistiques complètement folles pour un entraîneur.

Ce nouveau titre de l'ancien numéro 5 madrilène ajoute aux trois Ligues des champions (consécutives) remportées, aux deux Supercoupes d'Espagne, deux Supercoupes d'Europe, deux Coupes du monde des Clubs, et à la première Liga remportée en 2017.

Des chiffres de légende que Zidane et ses hommes rêvent de faire grimper un peu plus cette saison. Les Merengue ne sont pas encore éliminés de la Ligue des champions et devraient se battre pour tenter d'obtenir un doublé cet été.