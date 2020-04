Le confinement prolongé jusqu’au 11 mai en France

Emmanuel Macron a tenu ce lundi son allocution. Comme c’était pressenti, le président de la République française a annoncé le prolongement du confinement pour au moins quatre semaines. La lutte contre le coronavirus n’est donc pas encore terminée. A partir du 11 mai prochain, la vie devrait retourner progressivement à la normale. Toutefois, pour les évènements culturels et sportifs, il faudra encore patienter.

Par mesure de précaution, le chef d’état français a indiqué qu"'aucun événement accueillant un public nombreux ne pourra avoir lieu d'ici au moins mi-juillet". "L’espoir renait, mais rien n’est acquis. Nous devons donc poursuivre nos efforts", a-t-il ajouté pour justifier la prudence qui reste de mise.

La reprise des compétitions sportives ne pourra donc avoir lieu avant au moins trois mois, sauf si elles se déroulent à huis clos. Les différentes fédérations et ligue vont donc prendre acte de cette nouvelle, et établir assurément un calendrier en conséquence, et avec l'espoir certainement de pouvoir mener à bout les épreuves arrêtées subitement.

Il y a quelques jours, la LFP espérait toujours pouvoir achever ces championnats professionnels avant le mois d’aout. La seule solution pour pouvoir le faire est donc de se priver du public. Et encore, il n’est pas certain que les conditions soient parfaitement réunies pour organiser des matches après le 11 mai prochain. Selon une information de 'L'Equipe', deux dates ont déjà été identifiées pour une éventuelle reprise de la Ligue 1 et la Ligue 2 : le 3 ou le 17 juin prochain.