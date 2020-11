Pour 'Marca', Luis Figo est revenu sur l'actualité footbalistique, et notamment sur le jeune prodige portugais, Joao Felix.

"Joao est un jeune joueur qui a besoin de se développer, et pour cela je pense que c'est mieux qu'il joue dans sa position naturelle. Il pourra donner plus si il est plus à l'aise sur le terrain."

"Il peut jouer sur l'aile, mais il est meilleur dans le coeur du jeu"