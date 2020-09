Le conseil de Löw à Draxler sur sa situation au PSG

Si la situation de Draxler au PSG n'est pas des plus simples, son sélectionneur lui a conseillé de quitter le club afin de se relancer. En effet, très peu utilisé au cours des dernières saisons, trouver un nouveau point de chute hors de la capitale ne serait pas une mauvaise idée pour le milieu de terrain allemand.

Sous contrat jusqu'à l'année prochaine avec le club de la capitale, ses dirigeants ne seraient pas contre l'idée de le vendre.

Le sélectionneur allemand explique avoir discuté avec le joueur: "J'ai eu une longue discussion avec lui et nous avons échangé des idées. Pour Julian, il serait naturellement important de passer un cap à cet âge. S'il jouait régulièrement, cela l'aiderait probablement à être décisif. La question est de savoir si Paris va le laisser partir ou non. Quand il a été fait appel à lui, il a eu de très bons moments et peut toujours jouer à ce niveau. Mais il serait important que Julian soit sur le terrain semaine après semaine."

Reste à savoir si des clubs sont intéressés et si ces derniers seront prêts à s'aligner sur le salaire du joueur.