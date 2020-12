Le message de Pirlo au FC Barcelone

La Juventus accueille le Torino ce samedi et tentera de se rapprocher de Milan AC, seul leader de la Serie A à ce stade de la saison.

Mais aujourd'hui, Pirlo a également été interrogé sur le prochain match de la Ligue des champions contre Barcelone, qui se jouera le 8 décembre au Camp Nou.

"L'équipe ne doit jamais être satisfaite malgré le classement. Chaque match est important pour nous et je suis prêt pour le match contre Barcelone et les gars aussi. Nous irons au Camp Nou pour gagner car ce sont des matchs qui peuvent changer la saison, même si nous devons d'abord penser au derby", a-t-il déclaré.

Quant à Morata, qui réalise une belle saison en Serie A et en Ligue des champions, Pirlo a rappelé la relation entre la Juventus et le joueur.

"Nous connaissons bien Morata. À Madrid, il a beaucoup grandi et ici, il se sent chez lui, libre et heureux de faire partie de ce groupe. Nous l'aimons et sommes heureux de l'avoir", a-t-il conclu.