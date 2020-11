Le constat de Kylian Mbappé

Alors que le PSG mené 0-2 face à Monaco, en première période, la deuxième a été fatale. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas réussi à offrir la victoire aux supporters parisiens pour cette 11e journée de Ligue 1, ils se sont inclinés sur le score de 3-2.

Auteur des deux buts du club de la capitale, Kylian Mbappé s'explique sur cette défaite : "C'est un Paris à deux visages. On a fait une superbe première mi-temps et en deuxième, on s'est relâchés, on le paye cash. On perd un match de championnat. Maintenant, il y a un autre match qui vient très vite mardi et on se reconcentre déjà sur mardi. (...) Je pense qu'on va se remettre en question et on est tout de suite déjà tourné vers mardi. C'est un contexte totalement différent, une autre compétition, et ce sont les matches qui s'enchaînent"

Le PSG retrouve mardi le RB Leipzig pour la Ligue des champions