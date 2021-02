Le contrat gigantesque de Messi qui a "ruiné" le Barça

Cette semaine, le Barça a publié son bilan économique 2019-2020, où il reconnaît avoir une dette totale qui s'élève à 1,173 milliard d'euros. L'épidémie de Covid-19 est-elle la seule responsable de cette crise sans précédent ? Selon le journal 'El Mundo', la crise financière qui frappe actuellement le Barça ne date pas d'aujourd'hui.

Le quotidien espagnol a en effet dévoilé que l'une des raisons de cette crise est Lionel Messi et son contrat "pharaonique", signé en novembre 2017. 'El Mundo' s'est procuré ce fameux contrat et en a dévoilé tous les détails, qui risquent d'en surprendre plus d'un.

Un bail estimé à 555 237 619 euros bruts sur quatre ans. L'Argentin aurait touché plus de 115 millions d'euros de prime de renouvellement et 77 929 555 millions d'euros de prime de fidélité. A ces chiffres s'ajoutent bien évidemment les 138 millions d'euros de son salaire par an (75 M€ net), le tout incluant fixe et bonus. Et malgré un bilan sportif peu flatteur ces dernières années, le N.10 aurait déjà reçu 92% de toute la somme. D'après 'El Mundo', il s'agit tout simplement du plus gros contrat de l'histoire du sport.

À noter que le contrat en or massif de Leo Messi arrive à échéance en juin 2021 et, pour le moment, le flou est total concernant son avenir.