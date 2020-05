Le contrat que Beckham propose à Javier Pastore

À 30 ans, Javier Pastore a encore un contrat jusqu'en 2023 avec la Roma mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup joué depuis son arrivée au sein du club italien.

Le milieu de terrain a participé à 30 rencontres depuis son arrivée à Rome et plusieurs rumeurs évoquent un possible départ de l'Argentin vers l'Amérique, et plus précisement vers la MLS.

D'ailleurs, le club qui serait principalement intéressé par le joueur argentin serait l'Inter Miami, dirigé par l'ancien coéquipier de Pastore au Paris SG, David Beckham.

Le média italien 'Tuttomercato' rapporte aujourd'hui que l'Inter Miami serait prêt à proposer deux ans de contrat au milieu de terrain argentin, ainsi qu'un salaire de quatre millions d'euros et demi par saison.

Le prix de départ de Pastore de la Roma serait de dix millions d'euros. Celui qui n'a pas l'intention de retourner jouer en Argentine pour le moment pourrait-il se laisser tenter par un défi en MLS ?