Le contrôle de la poitrine d'Amad Diallo qui a changé sa vie à 12 ans

De nos jours, le football de formation est plein de talents. Mais il faut un truc en plus pour atteindre l'élite. De la chance par exemple. Ou quelqu'un qui parie sur vous. Et c'est ainsi que semble s'écrire l'histoire d'Amad Diallo. La nouvelle acquisition de Manchester United est la grande nouvelle ces jours-ci du côté d'Old Trafford. En Italie, on a pu voir son succès arriver. Enzo Guerri, président du club amateur Boca Barco, où l'attaquant ivoirien a fait ses premiers pas, l'a rappelé au 'TMW'.

"Il était clair qu'il avait quelque chose de différent de tous les autres. Les souvenirs de lui à l'époque où il jouait avec nous entre 11 et 13 ans sont très beaux", a déclaré le dirigeant, qui se souvient du jour où il est convaincu d'avoir changé son histoire : "Je me souviens d'une histoire très drôle avec un recruteur de la Roma. Il est venu le voir à un match et, après un contrôle de la poitrine de Diallo au bout de cinq minutes, il s'est retourné et est parti."

Je lui ai immédiatement demandé des explications, et il m'a répondu : "Ce genre de choses, à 12 ans, ne peut être fait que par des champions potentiels. Le voir dans cette compétition ne sert à rien, emmenez-le à Rome pour qu'il s'entraîne avec notre équipe", ajoute Guerri.

Le fait est qu'il n'a pas réussi le test là-bas, il n'a pas aimé ou il n'était tout simplement pas modeste. Quelque chose que l'Atalanta n'a pas lâché. "Ils l'ont fait jouer là-ba dès le premier jour avec des garçons plus âgés. Il a toujours été prédestiné", a déclaré le fier président.