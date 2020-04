"Le coronavirus a été le match le plus difficile de ma vie"

Rüstû Reçber est parvenu à vaincre le coronavirus après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours. L'ancien gardien a commenté à 'TMW' ce qu'il a ressenti.

Pour l'ancien joueur du FC Barcelone, le virus a été le match le plus dur de sa vie et s'est rendu compte que le fait de fumer, par exemple, joue sur la récupération.

"Je redeviens moi-même et mon état de santé s'améliore de jour en jour. Mon corps était un peu affaibli, j'ai dû subir un traitement très dur, mais je suis en voie de guérison et je ne peux que remercier Dieu. Maintenant, je devrai rester en quarantaine chez moi durant les deux prochaines semaines", a-t-il expliqué.

Enfin, Rüstü a voulu envoyé un message à tous ceux qui luttent contre la maladie. "Aux Italiens surtout, les plus touchés par le COVID-19, je leur souhaite de laisser cette histoire rapidement derrière eux. Je suis certain qu'ils se remettront, mon coeur et celui de tous mes compatriotes turcs sont avec eux".