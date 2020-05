"Le coronavirus c'est juste une grippe, il faudrait déjà jouer avec du public"

Depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes donnent leurs opinions concernant ce virus, et il y a toujours des gens qui ne prennent pas le coronavirus au sérieux et pensent que c'est qu'une simple grippe.

C'est le cas de Stefano Tacconi, ancien portier de la Juventus. L'ancien gardien de but, international avec l'Italie dans les années 80 et 90, a comparé le COVID-19 à une grippe commune.

"Pour moi, c'est une grippe, a-t-il lancé sur 'Radio Sportiva', quand on me dira, lors d'une conférence, qu'il y a eu des milliers de morts, je leur demanderai de dire combien étaient réellement dues au coronavirus. On ne peut pas tout mettre sur le dos du coronavirus", a-t-il poursuivi.

Dans une déclaration assez surprenante, il a appelé à un retour immédiat au football... et avec du public : "Je pense que le football devrait reprendre, même avec du public."