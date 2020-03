Le coronavirus isole le Real Madrid : conférence de presse suspendue

La crise du coronavirus frappe encore fort et le football n'y est pas étranger. La Liga a déjà annoncé que les deux prochaines journées se dérouleront sans public. Madrid a pris des mesures.

Le premier : Zinedine Zidane ne donnera pas de conférence de presse ce jeudi à l'occasion du match contre Eibar. Aucun journaliste ne se rendra à Valdebebas. L'équipe merengue est bunkerisé pour éviter les risques compte tenu de l'augmentation des cas de coronavirus.

Selon 'Marca', il n'y aura pas non plus de journalistes à la session d'entraînement le même jour. Comme il était prévu après la décision du Conseil des ministres adoptée par la Liga, les journalistes ne viendront pas non plus au Santiago Bernabéu pour couvrir cette réunion et le moins de personnes possible seront utilisées pour le développement de celle-ci.

Au cours des deux prochaines semaines, le mouvement à Valdebabas sera minime en prévision d'une crise sanitaire qui se répand dans le monde entier.