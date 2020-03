Le coronavirus retarde la vente de l'AS Roma

Avec le coronavirus qui s'exporte dans de nombreux pays à un niveau encore jamais atteint, les marchés boursiers et non boursiers s'affochent. Et cela a forcément des conséquences sur l'économie et pourrait affecter la vente de la Roma. 'La Gazetta dello Sport' rapport que la cession des actions pourrait être retardée.

L'opération est une vente de plus de 50% des actions appartenant à James Pallotta et Dan Friedkin, mais les nécessités administratives devraient trainer en longeur. Les réunions pourront être reportées, et la paperasserie pourrait couter plus cher.

Cela implique que, comme il existait déjà un programme initial sur la manière dont ils allaient aborder l'achat et la vente, il faudra l'adapter à la situation actuelle. Cette situation ne met pas en danger le transfert de compétences, puisque, comme le souligne la source susmentionnée, il finira par avoir lieu.

Il faut savoir que la crise du coronavirus a frappé l'Italie de plein fouet. Dans d'autres pays, comme l'Espagne et la France, les matches de haut niveau n'ont pas été reportés, mais la Serie A a dû prendre ces décisions.