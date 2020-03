Le coronavirus s'invite dans la bataille pour la Liga

La propagation du coronavirus sème le trouble et met en péril toutes les compétitions et évènements sportifs dans le monde entier. Le football n'est pas épargné, bien au contraire.

La Serie A a été suspendue jusqu'au 3 avril, et LaLiga réfléchit à jouer les prochains matches à huis-clos.

Une mesure qui, à onze journées de la fin, pourrait être déterminante pour la lutte pour le titre final.

Le Barça et le Real Madrid rencontrent de grandes difficultés pour gagner à l'extérieur, ce qui pourrait bien changer si le Covid-19 oblige les autorités à prendre des mesures drastiques.

Cela pourrait davantage bénéficier au Barça, qui a plus de matches à l'extérieur que son éternel rival d'ici à la fin de la saison.

Le champion en titre doit rendre visite à Majorque, Séville, Celta, Villarreal, Valladolid et Alavés, et pourrait ainsi jouer dans des ambiances pour le moins feutrées dans des stades comme Sánchez Pizjuán ou Balaídos.

Pour sa part, le Real Madrid doit encore jouer sur la pelouse de la Real Sociedad, de l'Espanyol, Bilbao, Grenade et Leganés. La Reale Arena et San Mamés, les deux déplacements les plus chauds pour le Real Madrid, pourraient ne pas l'être autant.

A contrario, le Barça et le Real ne pourraient pas compter sur le soutien de leurs supporters à domicile.

Les Catalans doivent recevoir Leganés, Bilbao, l'Atlético, l'Espanyol et Osasuna, alors que les Merengue accueilleront Eibar, Valence, Majorque, Getafe, Alavés et Villarreal.

Quoi qu'il en soit, la propogation du coronavirus et les mesures prises en conséquence pourraient bien avoir un impact sur la bataille finale en Liga.