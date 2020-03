Le coup de gueule de Carvajal : "Les joueurs des équipes de D1 et de D2 sommes immunisés ?"

Le coronavirus touche le monde du sport et n'épargne pas non plus le football. Sur le territoire espagnol, les deux prochaines journées de Liga seront jouées sans spectateurs, à huis clos.

En Italie, où le virus se répand de plus en plus, le football sera complètement à l'arrêt jusqu'au 3 avril.

Ce mercredi, la Fédération Espagnole de Football a d’ailleurs annoncé l’arrêt total de la compétition dans les divisions inférieures et souhaite qu'il en soit de même pour la Première Division et la Seconde Division espagnole.

Les dirigeants de la Fédération sont en réunion avec leurs homologues du championnat et le syndicat des joueurs pour discuter d'un arrêt total.

Le joueur du Real Madrid, Dani Carvajal a livré son coup de gueule face à la situation actuelle, sur les réseaux sociaux.

"Les joueurs, le staff et les assistants des équipes de D1 et de D2 sommes immunisés ?", s’est interrogé le latéral madrilène.