Le coup franc de Iago Aspas qui fait très mal au Barça

Le FC Barcelone avait réussi à reprendre l'avantage grâce à un deuxième but de Luis Suárez au cours de la seconde période, mais Iago Aspas est venu changer la donne à la 88e minute.

C'est Rafinha qui obtenait un bon coup franc après une faute de Gérard Piqué. Iago Aspas choisit de le tirer de son pied gauche pour tenter l'impossible.

L'international espagnol, qui avait marqué son 100e but en Liga en début de semaine, envoie le ballon vers les cages de Ter Stegen d'une enroulée délicieuse du pied gauche.

Le gardien allemand reste de marbre et voit Iago Aspas décrocher l'égalisation pour le Celta Vigo. Un but qui pourrait coûter très cher au FC Barcelone dans la course au titre contre le Real Madrid.