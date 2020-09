À 35 ans, CR7 est (vraiment) comme le bon vin !

Comment, on ne le sait pas. Mais à 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d'accumuler des records. Malheureusement pour ses détracteurs, les statistiques ne trompent pas. Alors qu'il a déjà la trentaine depuis le 5 février 2015, le capitaine portugais a augmenté son ratio but/match. Scandaleux !

Avant ses 30 ans, l'attaquant lusitanien avait disputé 718 rencontres et planté 463 buts (clubs et sélection). Un ratio de 0,64 but par match. Depuis qu'il est entré dans le club des trentenaires, CR7 a inscrit 279 buts en 299 matches. Un ratio de 0,93 but par match. Ronaldo, c'est comme le vin : il devient meilleur à mesure qu'il vieillit.

Il faut rappeler que, dans cette analyse, on ne tient pas en compte ni le Cristiano du Sporting ni celui de ses débuts à Old Trafford, sachant qu'il était encore très jeune. Mais s'il fallait en tenir en compte, il aurait un ratio de 0,86 but par match, le 'vieux' Ronaldo continuerait toujours devant.

Le 'Old Cristiano' a cependant affaibli son ratio de but par match une fois qu'il a rejoint la Juventus, puisqu'il est à 68 réalisations en 91 matches, tandis qu'à Madrid, il avait marqué 162 buts en 161 rencontres, avec le Portugal, il est à 49 buts en 47 participations.

Le 'Young Ronaldo' avait claqué 5 buts en 31 matches avec son club formateur, le Sporting CP, 118 en 292 rencontres avec les Red Devils, alors qu'avec Madrid, il était dans une forme insolente : 288 pions en 277 matches.

Comme toujours, l'ex-madrilène continue de nous épater. Désormais, son grand défi est de dépasser un record détenu par Di Natale : devenir le joueur trentenaire avec le plus de buts à son compteur dans les 5 grands championnats d'Europe. L'Italien, qui a raccroché les crampons à 38 ans, a inscrit 145 buts. Zlatan, deuxième au classement, a inscrit son 135ème dernièrement. CR7 est, lui, à 122 buts.

Le 8 septembre dernier, Ronaldo a inscrit son 101ème but en sélection, devenant ainsi le deuxième joueur à atteindre ce cap symbolique. Le détenteur du record est l'Iranien Ali Daei.