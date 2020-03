Le cyclone Atalanta : 22 buts de plus que la Juventus

L'Atalanta Bergame s'est érigé comme étant la sensation du moment, une machine ultra-offensive à qui multiplie les buts sans se limiter face à ses adversaires, peu importe la compétition.

Trois ou sept buts, les joueurs de l'Atalanta n'arrêtent pas, et continuent de pousser jusqu'au coup de sifflet final. De quoi posséder la deuxième meilleure moyenne de buts marqués par match d'Europe.

La première est celle du Bayern Munich de Lewandowski. L'équipe bavaroise a marqué 2.96 buts par match depuis le début de la saison en championnat.

Et comme le démontre ProFootballDB, l'Atalanta Bergame se trouve juste derrière le Bayern Munich avec une moyenne de 2.8 buts marqués par match. Derrière, le PSG inscrit en moyenne 2.78 buts par match.

Ce week-end, l'équipe entraînée par Gasperini a inscrit 7 buts contre Lecce (score final, 2-7), et avait déjà inscrit sept buts contre le Torino (0-7), et 7-1 contre l'Udinese. Sans oublier des 5-0 contre Milan ou Parme.

Gasperini a mis au point une équipe incroyable, une équipe qui attaque eb bloc, qui sait utiliser ses couloirs à la perfection et qui présente un grand nombre de joueurs dans le camp adverse au moment des séquences offensives. C'est d'ailleurs pour cela que l'équipe n'a pas qu'un seul buteur référence.

Ilicic a déjà marqué 15 buts en Serie A, Luis Muriel en a marqué 13 autres et l'international colombien Duvan Zapata en a inscrit onze de son côté. Gosens, arrière gauche, a lui-même inscrit sept buts pour cinq passes décisives.

L'Atalanta a disputé 25 rencontres et a inscrit dix buts de plus que la Lazio Rome, 22 de plus que la Juventus Turin et 21 de plus de l'Inter Milan. Le cyclone de Bergame est en train de faire des dégâts dans les défenses italiennes.