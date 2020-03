Le 'dab' de Pogba contre le Coronavirus

Pogba a publié ce vendredi 13 une photo sur ses réseaux sociaux pour lutter contre le coronavirus. Le Français appelle la population à adopter les bons gestes, due à la crise sanitaire que le monde vit actuellement en raison du COV-19, un virus qui touche toute la population mondiale.

Le joueur des Red Devils a alerté les gens à sa manière, et pour cela, il a utilisé une photo de lui en faisant son fameux 'dab' avec pour titre "fait le dab pour combattre le coronavirus".

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk