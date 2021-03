Le Danemark autorise de remplir les stades à un tiers pour organiser l'Euro

Le gouvernement danois a annoncé jeudi qu'il autoriserait au moins 11 000 à 12 000 spectateurs pour les quatre matchs du prochain championnat d'Europe qui se dérouleront au stade Parken de Copenhague, soit environ un tiers de la capacité totale.

"L'Euro est un événement unique et historique pour le Danemark, c'est pourquoi nous avons décidé que les quatre matchs à Parken pourront accueillir 11 000 à 12 000 spectateurs", a déclaré Joy Mogensen, ministre danois de la Culture, dans un communiqué.

Les autorités danoises ont créé un groupe d'experts qui analysera si les "conditions sanitaires" permettent l'entrée d'un plus grand nombre de spectateurs, selon le plan de réouverture présenté cette semaine par le gouvernement et qui prévoit une normalisation presque totale de l'activité économique et sociale en mai, conditionnée par l'utilisation d'un certificat de vaccination ou d'un test négatif à la COVID-19.

"Nous avons également fait savoir à la Fédération danoise de football et à l'UEFA qu'il pourrait être nécessaire d'interdire l'entrée du public en cas d'augmentation de la propagation, car cela ne serait pas défendable d'un point de vue sanitaire", précise le communiqué.

Copenhague est, avec Saint-Pétersbourg, l'un des deux sites du groupe B de l'Euro, reporté l'été dernier par la pandémie de coronavirus, dans lequel figurent, outre la Russie et le Danemark, la Finlande et la Belgique.

Le Parken Stadium accueillera les trois matches de groupe du Danemark et l'un des 8es de finale (28 juin), qui opposera les deuxièmes des groupes D et E.