"Le déclin de José Mourinho est inquiétant"

La récente confrontation et les résultats de Tottenham ont incité Jamie Carragher, ancien international anglais, à critiquer sévèrement le travail effectué par José Mourinho.

L'ancien défenseur de Liverpool a également rappelé comment Mauricio Pochettino, le prédécesseur du Portugais, avait amené le club à un niveau où il n'en est pas maintenant. "Même si vous remportez un trophée comme la Coupe de la Ligue, est-ce que cela justifiera la façon dont l'équipe joue et la position que vous occupez en Premier League? Pour le moment, Tottenham est loin de ce qu'il était sous Pochettino et je ne pense pas que pouvoir gagner une Coupe de la Ligue changera cela. Je suis préoccupé par la façon dont Tottenham s'éloigne de plus en plus du top 4. José Mourinho est l'entraîneur que vous engagez pour obtenir des résultats immédiats et, si vous ne les avez pas, qu'il n'y a pas grand-chose d'autre derrière en termes de qualité de jeu et de spectaculaire, il faut prendre une décision. À un moment donné, Mourinho a obtenu des résultats, mais pour le moment, cela ne se produit pas. Le déclin est inquiétant. Je crois que Tottenham ne pourra même pas atteindre les quatre premières places." a averti Carragher sur 'Monday Night Football'.