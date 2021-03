Le déclin de Suárez en Ligue des champions

L'Atlético Madrid avait besoin de buts mercredi à Londres pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il y a eu des buts à Stamford Bridge, deux pour être précis, mais les deux ont été marqués par Chelsea.

Le grand espoir de l'équipe rouge et blanche était un Luis Suárez qui, une saison de plus, a montré sur la pelouse que son sens du but lui permet d'être un attaquant dangereux en Liga, mais cela fait des années que son physique ne fait plus de différence en Europe.

L'attaquant uruguayen, qui n'a pas terminé la rencontre, a dit adieu à cette édition sans avoir pu marquer un seul but en 461 minutes de jeu (réparties sur six matchs). Les chiffres de Suárez dans la compétition sont des plus inquiétants depuis des années. Comme nous pouvons le vérifier avec BeSoccer Pro, entre le Barça et l'Atlético, l'attaquant a pris part à un total de 33 matchs dans le tournoi depuis la saison 2017-18 et n'a marqué que 7 buts.

En d'autres termes, Luis Suárez a eu une moyenne de buts dans la plus grande compétition européenne de 0,21 sur les quatre dernières éditions. Des chiffres qui montrent un déclin au niveau international déjà remarqué au Camp Nou.

De plus, au club catalan, Suárez a commencé une série particulière qu'il a évidemment continué à l'Atlético Madrid. Et c'est que le nº9 n'a toujours pas marqué à l'extérieur dans le tournoi (il compte 25 matches consécutifs, record négatif en Ligue des Champions) et son dernier but à l'extérieur date de septembre 2015 lors d'un Roma-Barça.

Désormais concentré sur la suite de la Liga, Luis Suárez devra attendre quelques mois pour pouvoir faire taire les critiques dans une Ligue des champions dont le niveau d'exigence, jour après jour, augmente sa distance par rapport à l'attaquant de 34 ans.