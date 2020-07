Le dÃ©fenseur le plus buteur d'Espagne en 2020

Sergio Ramos a une âme de défenseur et tout le monde le sait. Sur coup franc, sur penalty, dans la surface. Ce n'est pas un défenseur comme tout le monde, et il fait même partie des meilleurs buteurs de Liga depuis la reprise.

Les statistiques de ProFootball, laboratoire de statistiques de BeSoccer, permettent d'analyser cela. Sergio Ramos a inscrit 6 buts depuis le début de l'année 2020, soit plus que n'importe quel autre défenseur de Liga.

David Lopez (Espanyol) a inscrit quatre buts, et Bigas (Eibar) et Aridane (Osasuna) en ont inscrit deux. Nyom (Getafe), Murillo (Celta), Burgos (Eibar), Sidnei (Betis) et Lato (Osasuna) complètent le classement avec un but chacun.

Mais peu sont ces buts qui ont été aussi déterminants que ceux de Sergio Ramos en 2020. Entre son coup franc contre Majorque ou encore son penalty contre Getafe qui a offert la victoire au Real Madrid, Ramos est vital pour son équipe. Il fait aussi partie des meilleurs buteurs de la Liga depuis la reprise de la compétition.