Le dégraissage se confirme au FC Barcelone

Il y a un an déjà, alors qu'il était encore à la tête de la séléction hollandaise, Ronald Koeman argumentait sur le renouvellement dont aurait besoin le FC Barcelone tant ses cadres dépassent pour la plupart la trentaine. Aujourd'hui, à la tête du club catalan, le technicien semble manifestement s'appuyer sur les memes idées.

En effet, selon 'AS' Ronald Koeman aurait contacté Samuel Umtiti, Ivan Rakitic ainsi qu'Arturo Vidal afin de leur faire savoir qu'ils ne comptaient pas sur eux la saison prochaine. Sans oublier l'annonce faite un peu plus tôt par la 'RAC1', annonçant une prise de contact similaire avec l'attaquant uruguayen Luis Suarez.

Quelles portes de sorties pour ces joueurs?

Un retour à l'Ajax serait évoqué pour Luis Suarez selon 'Radio Catalunya', quant à Samuel Umtiti ou encore Ivan Rakitic la mélodie du retour résonne également puisque l'international français est évoqué du côté de Lyon alors que le croate est annoncé au FC Séville. Pour Arturo Vidal, sous contrat jusqu'en 2021 tout comme Ivan Rakitic, il est encore en phase de négociations concernant les formalités de son départ.

Toutefois, même s'il semble apporter de nombreux changements, le technicien Batave s'est voulu rassurant sur le cas de l'attaquant argentin Lionel Messi en déclarant lors d'une interview à la chaîne du club: "C’est un plaisir d’avoir un joueur comme Messi dans l’équipe. Avec sa qualité, il va trouver sa place dans l’évolution de cette équipe". Alors que le doute pérsiste sur l'avenir de la Pulga en terre Catalane.