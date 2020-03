Le déjà-vu de Kepa avec l'Athletic et Chelsea

Frank Lampard a décidé ces dernières semaines de changer son gardien de but. L'entraîneur anglais a fait asseoir Kepa Arrizabalaga sur le banc pour mettre Willy Caballero dans le onze de départ, ce qui a divisé les fans de Chelsea.

Kepa est conscient qu'il doit attendre pour avoir une autre chance. Il s'est souvenu, il y a quelque temps, dans 'Mundo Deportivo', que cette situation lui était déjà arrivée alors qu'il portait le maillot de l'Athletic.

"J'ai passé plusieurs semaines à penser que j'étais ignoré à Lezama et que lorsque je rentrais chez moi, je disais à mes parents : "Ils ne me disent rien et ne me corrigent pas, et s'ils ne me corrigent pas, c'est parce qu'ils vont me jeter dehors", a-t-il expliqué.

Lampard a voulu clarifier les choses sur sa relation avec le portier : "J'ai lu plusieurs choses qui sont fausses et absurdes cette semaine. Ma relation avec Kepa est bonne", a-t-il déclaré.

Malgré les belles paroles de Kepa, Willy Caballero sera le premier gardien de but de Chelsea pour le match de samedi contre Bournemouth. Le joueur de la Roja n'a pas d'autre choix que d'attendre.