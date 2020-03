"Le derby à huis clos ? De la merde, tout simplement"

La crise du coronavirus provoque une liste longue comme le bras de matches suspendus, reportés, à huis clos... C'est notamment le cas du prochain derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke. Le Signal Iduna Park sera vide et Haaland n'en est pas heureux.

"C'est de la merde, tout simplement. Nous avons besoin d'eux", a déclaré l'attaquant norvégien au sujet de supporters. Il a aussi donné son avis sur ce qu'a signifié joué sans public face au PSG. "Pour être honnête, les fans de Dortmund nous ont manqués. Ç'a été bizarre".

C'est au micro de 'Goal' que Haaland a tenu ces propos, interrogé après la rencontre contre le PSG en huitième de finale retour de Ligue des Champions, remporté par les Parisiens au Parc des Princes.

"It's sh*t!"



Erling Haaland didn't like playing behind closed doors last night pic.twitter.com/c59n2sCDRY