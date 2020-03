Le derby de la Rühr à huis clos

Les mesures de précaution et de prévention de la propagaiton du COVID-19 se multiplient dans toute l'Europe. La Bundesliga a déjà annoncé le premier huis clos de son histoire pour le match entre Gladbach et Cologne, et c'est mainteant le derby de la Rühr qui se jouera au Signal Iduna Park sans public.

Le BvB l'a annoncé officiellement à travers un communiqué publié sur son compte Twitter. Une semaine spéciale pour les Allemands qui joueront de stade vide en stade vide.

Nul doute que d'autres matchs subiront le même sort d'ici ce week-end à travers l'Europe.