"Le derby de la Ruhr sera intense avec ou sans fans"

L'étoile montante du Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, a déclaré que le derby de samedi contre Schalke 04 sera assurément très intense, bien que se déroulant à huis clos.

Pour rappel, la Bundesliga devrait débuter le week-end prochain après une interruption de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus. Une pandémie qui a provoqué 170 000 d'infections en Allemagne, et un peu plus de 7 500 morts.

Pour éviter que le virus ne se propage et qu'il y ait une nouvelle vague dévastatrice, le match se jouera à huis clos et c'est le cas de toutes les autres rencontres du championnat au programme. Selon toute vraisemblance, il n'y aura d'ailleurs plus de matches avec du public en Europe avant plusieurs mois.

Beaucoup de footballeurs redoutent de reprendre dans ce contexte. Mais, le joueur américain de 17 ans, qui s'est distingué cette saison avec ses performances de grande classe avec le BVB, attend avec impatience cette expérience. "Je pense que je parle au nom de toute l'équipe quand je dis que nous trépignons d'impatience à l'idée de recommencer à jouer", a-t-il déclaré à la chaîne YouTube de Dortmund. "Je n'ai jamais vu un derby en direct ou joué dans un match, donc bien sûr, j'avais vraiment hâte d'être à cette rencontre. C'est une super équipe, mais je pense que si nous jouons comme nous pouvons jouer, nous pouvons gagner. Ce sera un match de très grande intensité avec ou sans fans."