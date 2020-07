Le derby de Messi

Le FC Barcelone espère encore pouvoir créer la surprise et rattraper le Real Madrid en tête du classement de Liga et ne pourra donc pas faire d'erreurs lors du derby catalan contre l'Espanyol Barcelone.

Un Espanyol dans une position plus que délicate et qui a déjà un pied et demi en seconde division après une saison très compliquée. Les 'Pericos' veulent croire au miracle mais il ne sera pas facile de surprendre le Barça.

Un Barça qui a retrouvé des couleurs et un Leo Messi qui s'est toujours montré particulièrement en forme contre le voisin catalan. Le club barcelonais a toujours été l'une des victimes favorites de l'Argentin.

En 34 rencontres disputées contre l'Espanyol, le capitaine du Barça a inscrit 25 buts, et a délivré 11 passes décisives pour le reste de ses coéquipiers. 23 victoires, 9 matches nuls et 2 défaites.

Une équipe spéciale pour Leo Messi, contre laquelle l'attaquant avait fait ses débuts avec le FC Barcelone. C'était il y a presque 16 ans, le 16 octobre 2004.