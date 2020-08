Le dernier tour du magicien

Après plusieurs années d'attentes et de reconstruction, Séville est de nouveau à un match de remporter l'Europa League. Les joueurs de Julen Lopetegui tenteront d'aller chercher la sixième Europa League de l'histoire de leur club.

Un match qui, pour un certain joueur, sera le dernier sous les couleurs de son club. Éver Banega, grande figure du Séville FC, s'apprête à quitter Séville après cinq ans d'amour en Andalousie (de 2014 à 2016, puis de 2017 à 2020).

L'Argentin a remporté les Europa League de 2015 et 2016 avec l'équipe rouge et blanche et espère pouvoir quitter le club sur un troisième trophée européen, lui qui est sur le point de rejoindre l'Arabie Saoudite.

Banega et Séville ont vécu une grande histoire d'amour, qui touche à sa fin. Celui-ci a lui-même reconnu que ses années à Séville avaient été les meilleures de sa carrière, et se dit prêt pour affronter la dernière bataille.

Après la fin de la bataille pour l'Europa League, le magicien argentin rejoindra l'Arabie Saoudite afin de jouer les trois prochaines saisons à Al Shabab.