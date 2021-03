Le désaccord entre Milan et Donnarumma pour une prolongation

Milan a toujours un problème important à résoudre. Le club des rossoneri n'a pas encore conclu la prolongation de Gianluigi Donnarumma, gardien de 22 ans sous contrat judqu'en Juin.

La question commence et se termine avec Mino Raiola, l'agent du gardien de but et épine dans le pied du Milan depuis la percée spectaculaire du gardien en 2015.

'Sky Sport' a évoqué l'absence d'accord avec le gardien transalpin en raison des exigences élevées de Raiola, une constante qui se répète chez les principaux joueurs représentés par le célèbre agent.

L'idée du Milan était que le joueur signe un contrat d'un ou deux ans à raison de 7 millions d'euros nets par saison, mais une telle offre ne convainc pas Raiola.

Bien que Donnarumma ait impressionné pour ses débuts, ses performances, bien qu'assez régulières, n'ont pas invité les autres grands clubs à parier sur lui sur le long terme.

Néanmoins, la Juventus garde un œil sur lui et, s'il ne prolonger pas son contrat, elle pourrait envisager de s'offrir le gardien, autrefois considéré comme le nouveau Buffon.