Le deuxième gardien du Real Madrid se marie en jogging

Un autre joueur du Real Madrid s'est marié ce jeudi. C'est Lunin, le deuxième gardien de Zidane après Courtois, qui ne joue pas un rôle de premier plan dans la saison des Merengue.

"Mariés. 18/03/2021. Un jour très important et spécial dans notre vie. Je t'aime", a posté le gardien de but ukrainien sur son compte Instagram officiel.

Et le plus curieux de tout était sa tenue, car Lunin s'est rendu à la signature du certificat de mariage et à la célébration en survêtement, avec un sweat-shirt et un jogging gris.

La seule chose différente était les chaussures, d'un blanc pur, comme la tenue de sa partenaire. Et peu après, certains de ses coéquipiers l'ont félicité pour le mariage, comme c'est le cas de Dani Carvajal ou de Sergio Ramos.