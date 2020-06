Le Di Stéfano se refait une beauté avant la reprise

Le Santiago Bernabéu est en plein travaux. Le club madrilène a profité de l'arrêt du football pour avancer dans la rénovation de son stade, et pourra le faire jusqu'à la fin de la saison de Liga actuelle.

Car c'est la raison pour laquelle l'équipe de Zinedine Zidane ne jouera pas le reste de la Liga dans son antre, mais sur la pelouse du stade Alfredo di Stéfano à Valdebebas.

Le stade se trouve au sein de la "Ciudad Real Madrid" et a reçu l'accord de la Liga pour que le reste du championnat s'y joue, puisque aucun spectateur ne sera autorisé dans les stades.

Et selon 'Marca', le Real Madrid est en train d'apporter quelques modifications au sein du stade. Tout d'abord, le club merengue serait en train d'améliorer l'éclairage, pour que l'image soit la plus correcte possible pour la télévision.

Ensuite, le club va transporter les panneaux publicitaires du Santiago Bernabéu au Di Stéfano afin de pouvoir respecter les contrats des sponsors pour le reste du championnat.