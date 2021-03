Le dilemme de Koeman concernant Messi et De Jong

Leo Messi et Frenkie de Jong pourraient être absents du onze de Ronald Koeman pour cause de suspension, car les deux joueurs ont déjà été avertis à quatre reprises et ne sont qu'à un carton jaune de manquer leur prochain match.

Ce problème s'accentue à trois matches du "Clásico". Les Catalans affrontent la Real Sociedad ce dimanche et, après la trêve internationale, ils se mesureront au Real Valladolid puis au Real Madrid.

L'entraîneur néerlandais fera des choix concernant l'Argentin et le Néerlandais en fonction de ce qui se passe ce dimanche, car si l'un des deux reçoit un carton jaune, il manquera le rendez-vous contre Valladolid et sera présent pour le choc contre les 'merengue'.

Si l'un ou l'autre est averti contre la Real Sociedad, Koeman pourrait les laisser au repos contre Valladolid et ainsi assurer la présence de ses deux maîtres à jouer contre Madrid.

Après l'élimination en Ligue des champions, Le FC Barcelone va pouvoir se concentrer entièrement sur le championnat. L'entraîneur de Barcelone s'assurera certainement d'avoir les deux joueurs à disposition avant l'un des matchs les plus importants de la saison.