Le dilemme du Barça : Lautaro ou Neymar ?

Il n'y a pas d'argent pour plus. Personne n'échappe à la situation économique difficile provoquée par la pandémie du coronavirus, ni même le Barça, qui a déjà baisser les salaires de ses joueurs pour faire face à cette situation inhabituelle.

Ce dimanche, 'Sport' affiche en Une Lautaro et Neymar, les deux cracks que veut le Barça cet été, mais voilà, il ne pourra en choisir qu'un. Ainsi, le club doit renoncer à un des deux.

Cependant, tout le monde le sait que le mieux placé pour rejoindre le Camp Nou est l'Argentin. Mais Neymar n'est pas totalement écarté par la direction culé, de plus, il connaît déjà la maison, et a laissé des très bons souvenirs auprès de ses anciens coéquipiers et des supporters.

La presse catalane assure que les difficultés que le Barça rencontre dans les négociations avec l'Inter pourraient faire le club changer d'avis et se tourner vers la star du PSG.

Le club suit depuis longtemps le buteur de l'Inter. Cependant, il semble que sa clause de 111 millions d'euros freine les négociations entre les deux parties. A tel point qu'au Camp Nou, ils réfléchissent déjà à une alternative.

L'alternative pourrait donc être le Brésilien. Le problème ? Le Barça cherche un numéro 9, pour remplacer Luis Suárez, et Neymar n'a donc pas ses qualités requises. Lautaro, si.