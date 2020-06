Le dimanche des Bleus en Premier League

Pas de trêve pour Giroud

Titulaire cinq matches de rang avant que le Covid-19 ne vienne geler la saison et auteur de buts importants contre Everton et Tottenham, l'attaquant de Chelsea a continué sur sa lancée en marquant le but victorieux contre Aston Villa (2-1). Une frappe en pivot pour un but capital dans la course à la Ligue des champions. Entouré de joueurs rapides, Giroud apporte, comme en équipe de France, sa qualité de déviation, dans le jeu aérien et son réalisme devant le but.

Même l'annonce de l'arrivée la saison prochaine de Timo Werner, pour 60 millions d'euros, ne semble pas perturber le champion du monde de 33 ans, récemment prolongé d'un an. C'est une "très bonne signature" pour le club et "une motivation supplémentaire pour tous les attaquants", obligés de quitter leur "zone de confort", a commenté sur 'Canal Plus' l'ex-attaquant d'Arsenal, également en concurrence avec Tammy Abraham qui l'a remplacé à 11 minutes de la fin du temps réglementaire.

Pas de souci pour Kanté

Il avait été l'un des joueurs à ne pas bien vivre le retour à l'entraînement, obtenant même la permission de Chelsea et de son entraîneur de continuer à se remettre en forme chez lui dans un premier temps. Mais il n'en est rien paru dimanche, N'Golo Kanté livrant un match solide, propre, avec sa mobilité habituelle. De quoi prouver qu'il n'est pas distrait par les rumeurs insistantes laissant entendre que le club souhaiterait le vendre pour financer ses emplettes estivales qui ne sont pas encore finies.

Digne fidèle au poste

Face à Liverpool, champion d'Europe bientôt sacré dans son royaume, Lucas Digne s'est beaucoup dépensé pour colmater les brèches sur le flanc gauche de la défense d'Everton. Il l'a fait avec application, en chipant un ballon dans les pieds du Japonais Takumi Ninamino (29e) ou en dégageant avec autorité devant Trent Alexander-Arnold (70e). Son tacle en retard devant Sadio Mané à l'heure de jeu, en plus de lui valoir un carton jaune, a offert aux Reds un coup franc bien placé, mais gâché par les visiteurs (63e). Dans ce match archi dominé par Liverpool, l'international français s'est très peu montré offensivement.