Le Dinamo Zagreb écrase et élimine Tottenham

Tottenham est éliminé de la Ligue Europa après une défaite 3-0 à Zagreb. Vainqueurs 2-0 à l'aller à Londres, tout semblait indiquer une soirée tranquille pour José Mourinho et ses hommes, mais c'était sans compter sur un grand Mislav Orsic. D'une frappe spectaculaire de l'extérieur de la surface, l'ailier gauche a battu Hugo Lloris pour ouvrir le score et redonner espoirs aux siens.

Incapable d'inquiéter ses adversaires, Tottenham a finalement concédé un deuxième but, toujours par Orsic, à la 83e minute. Le héros de la soirée arrache, ainsi, la prolongation pour le champion de Croatie.

En prolongation, Mislav Orsic, d'une belle frappe à l'entrée de la surface, a plié l'affaire à la 106e et a éliminé à lui tout seul les Spurs de la compétition européenne.

Ainsi, le Special One, qui a perdu par trois buts d'écart dans une compétition européenne pour la troisième fois de sa carrière (RB Leipzig, 2020, et Borussia Dortmund, 2013), devra atteindre le Top 4 de la Premier League (il est à six points de Chelsea, 4e) pour se qualifier pour la Ligue des champions en 2021/22.