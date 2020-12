C'était le direct de la cérémonie des prix The Best 2020

Merci à tous et à toutes d'avoir suivi la cérémonie des prix The Best de l'année 2020.

Robert Lewandowski remporte le The Best 2020 !

C'est bien le Polonais qui succède à Lionel Messi ! Après son incroyable année sous les couleurs du Bayern Munich, Robert Lewandowski est élu meilleur joueur de l'année 2020.

Le prix The Best du joueur est de l'année est attribué à...

Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ou Leo Messi ?

La meilleure joueuse de l'année est... Lucy Bronze !

L'ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais et désormais joueuse de Manchester City, Lucy Bronze, est élu meilleure joueuse de l'année 2020.

Et maintenant, le moment tant attendu !

Les The Best de la meilleure joueuse et du meilleur joueur vont maintenant être remis.

CR7, De Bruyne, Messi : le onze masculin de l'année 2020 !

Le onze de l'année : Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo !

La FIFPro a élu son onze de l'année 2020 !



Alisson

T. Alexander-Arnold

Virgil van Dijk

Sergio Ramos

A. Davies

K. De Bruyne

J. Kimmich

Thiago Alcantara

Leo Messi

R. Lewandowski

Cristiano Ronaldo



https://t.co/iAKmNoCyb9 pic.twitter.com/ohHDTHnbWV — BeSoccer FR (@BeSoccerFR) December 17, 2020

Rapinoe, Renard, Bronze... le onze de la FIFA de l'année 2020 !

Le onze féminin de l'année : Endler; Lucy Bronze, Wendie Renard, Bright; Tobin Heath, Boquete, Bonanser, Rapinoe; Cascarino, Miedema, Harder !

Le prix du meilleur supporter est pour Marivaldo Francisco da Silva !

Mattia Agnese remporte le prix du Fair Play de l'année !

Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Le meilleur entraîneur de l'année 2020... est Jürgen Klopp !

Jürgen Klopp se succède à lui-même et remporte de nouveau le prix du meilleur entraîneur de la FIFA !

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

Sarina Wiegman remporte le prix de la meilleure entraîneure !

La sélectionneure des Pays-Bas remporte le prix de la meilleure entraîneure de l'année 2020 pour la catégorie féminine.

Le prix Puskas... est pour Son Heung-Min !

Le joueur de Tottenham remporte le prix du plus beau but de l'année !

Le meilleur gardien de l'année 2020... Manuel Neuer !

C'est logiquement le gardien du Bayern Munich qui reçoit le prix du meilleur gardien de l'année 2020 après sa grande saison avec l'équipe allemande.

Sarah Bouhaddi, meilleure gardienne !

La gardienne de l'Olympique Lyonnais reçoit le prix de la meilleure gardienne de la FIFA pour l'année 2020 ! Après avoir remporté la Ligue des champions, la gardienne de l'OL est élue "The Best".

Marcus Rashford à l'honneur !

Le joueur de Manchester United est félicité pour son combat contre la faim pour les enfants défavorisés de son pays pendant la pandémie. Il reçoit un prix pour son grand geste, et recevra une donation de la part de la FIFA.

Un hommage à Maradona et Paolo Rossi

Le président de la FIFA rend hommage aux deux légendes du football qui nous ont quitté cette année : Paolo Rossi et Diego Armando Maradona.

Un premier message du président de la FIFA

Gianni Infantino intervient en premier lors de cette cérémonie. Le président de la FIFA remercie le personnel soignant et toutes les personnes qui ont travaillé cette année, ainsi que la communauté du football pour s'être battue pour le retour du ballon rond sur les pelouses du monde entier.

Un hommage au personnel soignant

Pour débuter, la FIFA tient à rendre hommage au personnel soignant du monde entier après une année 2020 compliquée dûe au coronavirus.

C'est parti pour cette cérémonie des The Best !

C'est parti ! Coup d'envoi de cette cérémonie des The Best 2020 organisée par la FIFA.

Une cérémonie inédite et un peu spéciale

La cérémonie va être présentée par Reshmin Chowdhury et Ruud Gullit à Zurich. Il s'agit d'une cérémonie virtuelle en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Lewandowski, Messi ou CR7, qui sera The Best ?

Qui succèdera à Leo Messi ? L'Argentin est de nouveau nominé, cette fois-ci aux côtés de Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Mais cette année, c'est le joueur du Bayern Munich qui est le grand favori.

Les prix remis par la FIFA :

Meilleure joueuse de la FIFA

Meilleur joueur de la FIFA

Meilleur.e entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Meilleur entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Meilleure gardienne de but de la FIFA

Meilleur gardien de but de la FIFA

FIFA FIFPRO World 11 féminin

FIFA FIFPRO World 11 masculin

Prix du Fair-play de la FIFA

Prix Puskás de la FIFA

Prix des Supporters de la FIFA

Tout est prêt pour les The Best à Zurich !

Bienvenue à toutes et à tous pour ce direct commenté de la cérémonie de remise des prix The Best organisé par la FIFA.