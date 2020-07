Voici les quarts de finale de la Ligue des champions 19-20 :

Quart 1 : Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus

Quart 2 : Leipzig - Atlético Madrid

Quart 3 : Napoli/Barça - Bayern/Chelsea

Quart 4 : Atalanta - Paris Saint-Germain

Demi-finales :

Quart de finale 1 vs. Quart de finale 3

Quart de finale 2 vs. Quart de finale 4

Atalanta contre le Paris Saint-Germain !

Napoli/Barça contre... Bayern Munich !

Leipzig contre l'Atlético Madrid !

Real Madrid/City contre... l'Olympique Lyonnais/Juventus !

C'est parti pour ce tirage au sort !

Le tirage est lancé à Nyon et nous connaîtrons dans les prochaines minutes les confrontations qui auront lieu à Lisbonne !

Quand se jouent les matches ?

7-8 août : huitièmes de finale retour

12-15 août : quarts de finale (Lisbonne)

18-19 août : demi-finales (Lisbonne)

23 août : finale (stade de Luz, Lisbonne)

Le PSG, l'Atlético, Leipzig et Atalanta déjà qualifiés !

Il reste encore 4 tickets à distribuer à l'issue des derniers huitièmes qui se joueront à huis clos les 7 et 8 août entre le Bayern Munich et Chelsea, Barcelone et Naples, Manchester City et le Real Madrid, et la Juventus contre Lyon. Ces matches se joueront sur les stades des équipes domiciles, et non au Portugal.

Comment fonctionne le tirage ?

Il y a trois tirages : quarts de finale, demi-finales et finale. Principalement pour déterminer de manière administrative l'équipe qui évoluera à domicile lors de la finale.

Suivez avec nous et en direct le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des champions qui aura lieu au mois d'août à Lisbonne.

La Ligue des champions est de retour ! Après plusieurs mois d'attente, la Champions League fera son retour pour un format inédit et historique, un Final 8 qui se jouera à Lisbonne au Portugal.