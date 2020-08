Le directeur général de Lens justifie le report du match face au PSG

Prévu ce samedi soir à l'origine, le match de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG a été reporté au 10 septembre prochain. Une décision prise en accord avec la LFP, le RC Lens et les diffuseurs suite à la demande du PSG, récent finaliste de la Ligue des champions, de reporter la rencontre. Mais la pilule a eu du mal à passer chez de nombreux observateurs du football et notamment dans le Nord de la France où le maire de Lens s'est insurgé après cette décision.

Les supporters du RC Lens n'ont pas non plus compris la décision de la LFP qu'ils considèrent comme avantageuse pour le club de la capitale. Le champion de France en titre ne voulait pas reprendre la Ligue 1 seulement six jours après sa finale de Ligue des champions. Mais de son côté, le RC Lens a accepté cette proposition sans rechigner. Au micro de 'RMC Sport', Arnaud Pouille, directeur général des Sang et Or, a justifié cette décision, donnant sa version des faits.

La LFP n'avait pas imaginé qu'un club français aille en finale de C1

"S’opposer au report de ce match n'avait eu aucun sens puisque la LFP aurait décidé du report du match. Et en plus, pour être tout à fait transparent avec vous, pour avoir assisté à certaines discussions, je pense que la LFP n’avait pas imaginé qu’un club français puisse aller en finale de la Ligue des champions. On l’a bien vu avec la première journée qui a déjà été reportée. On respecte le règlement. On respecte le PSG. Il y a une demande qui est faite, et qui est motivée par le fait qu’ils ont eux dix semaines de préparation et de compétition intenses", a expliqué Arnaud Pouille.

"Non, non, non, Il n’y a pas eu de pression, seulement un avis consultatif. Et on a rendu notre avis sur la question. Exactement, on a expliqué ça à nos supporters. Je voulais d'abord les rencontrer avant de venir parler aux médias. C'est une méthode que l'on s'est fixée depuis trois ans maintenant. On leur a parlé, et ils ont compris. En tout cas, ils ont compris qu'on avait pas la main sur cette décision et ils ont compris qu'il fallait choisir ses combats", a ajouté le dirigeant du RC Lens.

Le directeur général du RC Lens a toutefois indiqué qu'en acceptant le report, il n'avait pas connaissance de la date exacte de la rencontre : "Quand on a accepté vendredi, on n’avait pas la date. Les dates qui étaient proposées par le PSG, qui étaient le 23 septembre, et celle retenue par la LFP le 10 septembre, Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu’elles étaient optimales pour nous. Entre le 10 et le 23 septembre, quand vous voyez le calendrier, notre coeur balance."