Le don de 40 000 euros des supporters de l'Atalanta pour combattre le coronavirus

La crise du coronavirus affecte toute la planète tant sur le plan social qu'en football.

La 'Curva Nord', groupe de supportes de l'Atalanta, a récemment fait un geste classe, à travers un don. L'hôpital de Bergame recevra ainsi 40 000 euros pour combattre le virus.

"Cette soirée était destinée à être l'une des plus belles de notre histoire, en échange, cette situation d'urgence laisse tout le monde au second plan. En ce moment, dans notre ville, notre région, des héros sont confrontés à ce moment, travaillent avec des fonds insuffisants et font des heures supplémentaires pour garantir la santé de tous", peut-on lire à travers le communiqué des fans.

"C'est pour cette raison que nous avons décidé donner à l'hôpital de Bergame la recette totale des entrées du parcage visiteur, pour le match de ce soir (contre Valence mardi, ndlr), ce qui correspond à la somme exacte de 40 000 euros".

Les conséquences du coronavirus prennent de l'ampleur et touchent désormais la Ligue des champions. Les huitièmes de finale entre Manchester City-Real Madrid et Juventus-OL ont été reporté à une date ultérieure.