Natif d'Ajaccio et résident à Bastia quand il ne porte pas le maillot stéphanois, Wahbi Khazri n'oublie pas l'Île de Beauté.

Selon 'France 3 Corse' l'attaquant international tunisien a adressé un chèque de 17.000 euros à l'hôpital de Bastia afin de l'aider dans la lutte contre le Covid-19.

L'AS Saint-Étienne et le peuple Vert se mobilisent également via de nombreuses cagnottes en ligne.