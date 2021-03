Découvrez le doublé d'Ashley Barnes inscrit lors de la victoire 3-1 de Brighton sur Leicester City à domicile en décembre 2013.

Le premier but intervient sur un magnifique passe décisive de son coéquipier López Moreno, Barnes frappe et marque (9e minute). Le deuxième est marqué sur pénalty à la 77e et assure la victoire à son équipe, Brighton.