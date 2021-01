Le double record que battra Messi ce soir à Huesca

Les adjectifs pour définir Leo Messi sont épuisés depuis longtemps. La star née à Rosario, qui a fait la une des journaux ces derniers temps en raison de sa situation extra-sportive, entrera de nouveau dans l'histoire lors du match de ce dimanche contre le SD Huesca.

Et pour deux raisons. Ou même trois, si on compte le fait que l'Argentin n'a jamais joué à El Alcoraz et, sauf surprise, il rayera Huesca de sa liste.

Mais le plus frappant est que Messi atteindra la barre des 500 matches en Liga, comme le montrent les chiffres de ProFootballDB. Et avec un total de 451 buts et 185 passes décisives.

Devant lui, sur la liste des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matches en Liga, on trouve l'ancien milieu de terrain Xavi Hernández, avec 505, et l'ancien gardien de but Andoni Zubizarreta, avec 622.

De plus, le joueur disputera son 750e match officiel en tant que blaugrana. Les 749 matches disputés jusqu'à présent sont répartis comme suit : 499 en Liga, 147 en Ligue des Champions, 75 en Coupe du Roi, 19 en Supercoupe d'Espagne, 5 en Coupe du Monde des Clubs et 4 en Super Coupe d'Europe.

Et encore plus impressionnants sont les statistiques de Messi dans tous ces matches : 644 buts et 254 passes décisives. Ces chiffres ont permis à l'attaquant né à Rosario de dépasser Pelé à Santos.

L'Argentin a affronté son adversaire du jour à deux reprises : lors de la 7e journée de la saison 2004/05, lors de la victoire de Huesca 3-4 au Camp Nou durant laquelle Messi n'a pas trouvé le chemin des filets, et lors de la 3e journée de la saison 2018-19 qui s'est soldée par une large victoire du Barça, grâce notamment à 2 buts et 2 passes décisives de la Pulga.