Le duel Zidane-Simeone en chiffres

Ce samedi à partir de 21h00, Zinédine Zidane et Diego Simeone s'affronteront pour la quinzième fois à la tête du Real Madrid et de l'Atlético. La dernière a eu lieu le 1er février et ce jour-là, les merengue ont battu les colchoneros en Supercoupe d'Espagne.

Au cours des passages des deux entraîneurs, les deux équipes ont vécu une véritable révolution. Ils comptent à eux deux 18 titres, sept pour l'Argentin et onze pour le Français, parmi lesquels on trouve la Liga, l'Europa League, des Supercoupes ou encore les quatre Ligues des Champions de Zidane, dont deux remportées contre Simeone.

Mais après tant d'années, quel est le bilan de cette confrontation ? Elle est à l'avantage de Zinédine Zidane, qui a remporté six victoires, cinq nuls et seulement trois défaites contre l'Atlético de Cholo Simeone.

Il est intéressant de noter que le premier derby avec Zidane sur le banc du Real s'est terminé par une victoire 1-0 de l'Atlético au Santiago Bernabéu. Un but d'Antoine Griezmann à la 52e minute a décidé du match, même si le Français prendra sa revanche quelques mois plus tard.

En mai, ils se rencontrent à Milan en finale de la Ligue des champions, qui se termine par un match nul, mais le Real Madrid finit par s'imposer aux tirs au but. C'était la onzième Ligue des Champions et le début du succès de Zidane contre Simeone.