Le duo Kane-Son veut faire tomber le mythe Lampard-Drogba

Heung-min Son et Harry Kane ont créé à eux deux 29 buts entre eux depuis le début de leur carrière à Tottenham, ce qui fait d'eux le deuxième duo le plus prolifique de Premier League, derrière Didier Drogba et Frank Lampard.

Le centre de Kane pour Son ce lundi contre Burnley fut le 29ème but en question, le neuvième cette saison.

Les Blues eux, ont créé 36 buts entre eux, ce qui pourrait amener les deux Spurs à les dépasser durant la saison.

Ils ont aussi égalé le record de David Silva et Aguero, ainsi que celui de Thierry Henry et Robert Pirès.

Kane déclarait à ce sujet: "Sonny et moi avons une bonne relation, qui, je l'espère, se poursuivra à l'avenir."

José Mourinho, très fier de ses joueurs, a déclaré que cette entente était le fruit du travail de Mauricio Pochettino, son prédecesseur:

"C'est une relation d'instinct, chacun sait où est l'autre. Ce lien vient de Mauricio, ils ont joué ensemble longtemps grace à lui. Peut-être d'une manière différente, car Harry n'est plus tout le temps un 9 maintenant."