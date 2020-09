Le FC Porto a contacté Thomas Lemar

Décevant et gaché par des blessures, l'aventure de Thomas Lemar, champion du monde 2018, pourrait se terminer cette saison. L'Atlético de Madrid ne compte plus vraiment sur lui et le joueur lui-même aimerait trouver une porte de sortie.

À en croire 'FootMercato' l'international français aurait été approché par le champion du Portugal, le FC Porto. Les Dragoes ont un vu leur proposition être déclinée par le joueur qui voudrait jouer en Premier League.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Colchoneros, Thomas Lemar a disputé lors de la saison 2019-20, 17 matches de Liga et 7 matches de Ligue des champions... pour aucun but et aucune passe décisive.