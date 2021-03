Le FC Porto dans la ligne de mire d'Andrea Pirlo

Matthijs De Ligt, le défenseur central néerlandais de 21 ans de la Juventus, est le dernier blessé de la Vieille Dame.

Le jeune joueur s'est blessé lors de la réception ce mardi de la Spezia (victoire 3-0), après avoir quitté la feuille de match suite à des douleurs lors de l'échauffement.

"Nous espérons que dans les prochains jours, quelqu'un pourra revenir", a déclaré Andrea Pirlo, entraîneur de l'équipe de Turin.

"Aujourd'hui De Ligt s'est arrêté, demain (ce mercredi) nous évaluerons la blessure. Il a subi un coup dur lors du match de samedi à Vérone, mais nous espérons que cela ne l'empêchera pas de jouer contre le FC Porto.", a-t-il souhaité.

Avant la réception de l'équipe portugaise, mardi prochain, pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, la Juventus reviendra au combat en Serie A, samedi, contre la Lazio.

"Nous voulons récupérer l'énergie physique et mentale, ainsi que récupérer les joueurs. On est tourné vers la Lazio mais on oublie pas la reception de Porto dans une semaine.", a déclaré Pirlo en conférence de presse.