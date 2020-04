Le FC Séville passe au chômage partiel

Séville a décidé de présenter un ERTE (chômage partiel) et a conclu un accord de principe avec la première équipe de joueurs et le personnel technique, en raison de la suspension indéfinie de la Liga et des compétitions européennes.

"La suspension indéfinie de la Liga et des compétitions européennes a considérablement affecté l’activité du club, de sorte que le Conseil, dans un exercice de responsabilité, a décidé de présenter un ERTE (chômage partiel). Un principe a été atteint en accord avec la première équipe et le staff technique, qui se concrétisera dans les prochains jours", peut-on lire dans le communiqué.