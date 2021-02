"Le FC Séville peut faire mal au Barça, mais Messi est innarêtable"

Le FC Séville et le FC Barcelone s'affronteront en demi-finale aller de la Coupe du Roi ce mercredi 10 février à 21h00, sur le stade du club sévillan, le Sánchez-Pizjuán.

À domicile, les andalous espèrent faire un bon résultat dans leur fief pour se rendre au match retour au Camp Nou en confiance. L'un d'eux, Fernando, a analysé le match à venir dans une interview concédée à 'Goal'.

"Nous savons que ce sera un match très compliqué contre un adversaire qui se crée beaucoup d'occasions qui peuvent nous faire mal. Nous savons que ce sera un match très difficile, mais nous savons aussi que nous avons de la qualité et des joueurs capables de leur faire du mal aussi" a déclaré le milieu de terrain de 33 ans.

"Le Barça est toujours le Barça, tous les joueurs qui portent ce maillot sont joueurs de qualité. Nous nous attendons à un match difficile, ils ont des joueurs qui peuvent faire mal à n'importe quel moment et on y est préparés. On va jouer contre une très belle équipe. C'est une équipe très dure à battre. On doit jouer avec un grand esprit d'équipe, être tous très concernés et concentrés dans les phases défensives et faire attention à ce que Messi ne nous fasse pas trop mal. C'est difficile. Il nous faudra un peu de chance et que Messi ne soit pas dans un grand soir" a-t-il ajouté.